Capucine Anav blessée, "je pleurais de douleur" : sa nouvelle vie de maman en cause

Depuis qu'elle a accueilli son premier enfant le 13 novembre 2022, Capucine Anav vit sur un petit nuage. Après quelques frayeurs durant ses premières semaines, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste respire enfin. Fiancée à son compagnon Victor Dumas, elle a enfin coché toutes les cases de son bonheur. Mais ce vendredi 10 février 2023, le bonheur a été interrompu pour l'influenceuse, qui s'est confiée sur son état de santé inquiétant. Si la jeune maman a pris le pli d'un quotidien agité depuis la naissance de sa fille, elle ne s'attendait pas à voir sa santé mise à mal en ce début d'année. En story, l'ancienne candidate de télé-réalité a écrit : "Les amis, j'ai un méga problème". Ce texte accompagnait une photo de ses pieds. De quoi interloquer sa communauté sur le fond du problème. C'est face caméra que la jeune femme, totalement déboussolée, a donné plus de détails : "Ça m'est venu d'un coup, j'ai super mal au pied... La douleur est terrible. J'ai trop mal, c'est tout enflé, comme si je m'étais foulé quelque chose. Ce n'est pas possible puisque je n'ai rien fait du tout. Je ne peux même pas marcher". Paniquée mais gardant son sang froid, la maman de Lola s'est tout de suite bandé le pied et allongée.

Capucine Anav tordue de douleur : "Je marche à quatre pattes"



Incapable de poser le pied à terre, celle qui est devenue comédienne a pu compter sur le soutien de sa maman, qui a pris les choses en main en lui procurant des béquilles. De quoi soulager sa souffrance temporairement... "Ma mère est descendue pour me chercher des béquilles. Je marche à quatre pattes pour aller aux toilettes en attendant" a expliqué la future mariée qui ignorait toujours la cause de son extrême douleur. C'est finalement ce samedi que Capucine Anav a pu rassurer ses fans sur sa cause de cette étrange douleur : "J'ai enfin trouvé comment je me suis fait mal hier" a-t-elle annoncée en story. "Déjà ça va mieux qu'hier. Je suis rassurée. Hier je pleurais de douleur. Hier j'ai voulu promener Lola et en descendant avec la poussette j'ai voulu retenir la poussette marche par marche et je me suis pris la barre de la poussette sur le pied". La jeune maman est tellement dévouée à son adorable bébé qu'elle n'avait même pas remarqué qu'elle s'était blessée...