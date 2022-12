Capucine Anav dévoile le visage de sa fille Lola et pose avec Victor, un adorable trio

Depuis quelques semaines, la vie de Capucine Anav et de sa petite famille a enfin repris un cours normal. Après plusieurs jours d'angoisse durant lesquels elle a dû veiller sur sa fille hospitalisée, l'ancienne star de télé-réalité peut enfin souffler et cesser de s'inquiéter. Ce samedi 24 décembre 2022, la jolie brune a d'ailleurs pu fêter Noël comme il se doit, entourée de ses proches et de sa fille Lola, née au mois de novembre dernier. Pour l'occasion, Capucine Anav a enfin révélé le visage de son bébé et a tenu à le présenter à ses abonnés.

Heureuse d'avoir enfin laissé le plus dur derrière elle et d'avoir un nourrisson en excellente santé, celle qui est devenue maman d'un bébé prématuré a enfin pu faire les présentations officielles. Sur son compte Instagram, celle qui est suivie par plus d'un million de followers a posté une belle photo de famille prise lors des célébrations du réveillon de Noël. "Je suis heureuse en ce soir de Noël de vous présenter officiellement ma Lola ! Tellement heureuse. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes !", a-t-elle légendé son post. Sur la photo, on peut voir celle qui s'est fait connaître dans Secret Story vêtue d'une longue robe rouge et portant sa fille dans ses bras. Son sourire radieux en dit long sur son bonheur, tandis que son compagnon Victor prend aussi la pose derrière elle, en tenant sa belle par les hanches.