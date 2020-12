Capucine Anav, son visage recouvert de plaques et de boutons : son allergie très réactive

Son dernier repas a laissé des traces. Lundi 28 décembre 2020, Capucine Anav a fait une apparition remarquée sur son compte Snapchat. La jolie brunette de 29 ans a dévoilé une photo de son visage abîmé par une réaction allergique.

Elle a par la suite raconté les dessous de cette situation contraignante à ses fans. "J'ai mis un filtre parce que c'est une catastrophe, j'ai fait mon allergie à l'iode à cause des crevettes, des fruits de mer. J'avais complètement oublié... Du coup j'ai plein de plaques", a-t-elle déploré. Heureusement, pas de quoi s'alarmer pour Capucine Anav qui savait comment résoudre le problème. Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'elle est sujette à de telles réactions. "Je vais en profiter pour faire un masque, je suis sûre que ça va faire du bien à ma peau qui est un peu catastrophique à cause de mon allergie. Je sais que l'an dernier j'avais fait mon allergie et avec le masque, ça s'était vachement apaisé. Donc c'est ce que je vais faire parce que là ça me fait vraiment chier, clairement c'est le mot", a-t-elle expliqué.

Capucine Anav a toutefois évité le pire car les réactions à l'iode sont parfois graves. On se souvient par exemple que le candidat de télé-réalité, Ricardo Pinto, s'était retrouvé complètement défiguré après avoir goûté à une salade de poulpe. En revanche, les spécialistes ne parleront pas d'allergie à l'iode à proprement parler, mais aux produits trop iodés. Car l'iode est un élément naturel de notre environnement, ingéré par tous quotidiennement.

Quoi qu'il en soit, l'ex d'Alain-Fabien Delon a très certainement retenu la leçon. C'est sûr, on ne l'y reprendra plus !