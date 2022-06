Carla Bruni et Nicolas Sarkozy amoureux et très tactiles devant Claire Chazal et Marc Lavoine

Ce vendredi 1er juillet sera diffusée l'émission Le Grand échiquier, sur France 2. Et dans cette émission consacrée à l'excellence culturelle française, Claire Chazal a reçu Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Durant le tournage qui s'est déroulé en mars dernier, le couple apparaît amoureux et complice. Celle qui vient de fêter les 20 ans de son premier album, et qui est l'incarnation de l'élégance française, a été surprise main dans la main avec son époux. L'ancien président regardait avec amour la mère de sa fille Giulia, pendant que celle-ci donnait de la voix, en interprétant Dolce Francia, en italien. Après une apparition remarquée à Cannes, le couple Sarkozy a fait une nouvelle fois sensation.

Le temps de cette soirée, Le Grand échiquier est devenu la plus grande salle de spectacle de France. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy n'étaient bien sûr pas les seuls à entourer Claire Chazal. Marc Lavoine était aussi présent et a retrouvé avec bonheur Elsa Zylberstein. Le coach de The Voice a également chanté, tout comme la jeune Barbara Pravi. La jeune femme a été prise dans les bras de la comédienne Elsa Zylberstein. Il y avait aussi Renaud Capuçon. L'époux de Laurence Ferrari a interprété avec l'orchestre du Grand échiquier dirigé par Nicolas Giraud et la violoniste Anne Gravoin, la bande originale du film Le grand blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, que l'on doit à l'immense compositeur Vladimir Cosma.

Elsa Zylberstein, Marc Lavoine et Barbara Pravi

La culture sera évoquée avec cette richesse qui est celle de la France et ses plus grands artistes. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy y partagera ses coups de coeur, ses découvertes, ses admirations, notamment en matière d'arts plastiques, de peinture et de littérature. Des passions qu'il a rassemblées dans l'ouvrage intitulé Promenades. Le couple, main dans la main, va vibrer tout au long de cette soirée placée sous le signe de la culture et de la musique, deux passions communes au politique et à l'artiste.