Carla Bruni : Sa discrète soeur Consuelo a épousé l'homme de sa vie dans une sublime robe en dentelle

Un secret de famille bien gardé

Consuelo Remmert a longtemps été au coeur d'un lourd secret de famille. Le père biologique de Carla n'était pas Alberto Bruni Tedeschi mais Maurizio Remmert, un homme d'affaires italien avec lequel Marisa Borini avait eu une longue histoire extra-conjugale, et Consuelo est sa fille. Tout ceci, Carla Bruni ne l'a appris que quand elle avait 28 ans. Mais elle n'a jamais ressenti de différence. "Peu d'êtres humains sont aussi profondément gentils qu'elle, aussi bons, aussi solides et généreux à la fois, aussi simples et tendres, poursuit-elle. J'ai rarement croisé un être aussi modeste et aussi brillamment exceptionnel que ma soeur. Il me faut vous le dire. Mais sa douceur est sa force, sa sensibilité est son refuge. Consuelo est comme un roc de douceur et de gentillesse, de beauté et d'inquiétude. Et puis de détermination aussi... je ne saurais comment vous décrire cette soeur magique que Dieu m'a offert mes amis. Et je veux ce soir lui souhaiter, à elle et à son merveilleux mari, tout le bonheur du monde." Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.