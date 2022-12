Caroline Anglade folle amoureuse de Nicolas, face Pierre Arditi et sa belle-fille Salomé Lelouch

Tête d'affiche de la mini-série Sauver Lisa, Caroline Anglade est de retour sous les projecteurs, mais ceux du cinéma. Elle fait en effet partie de la distribution du film Maestro(s), dont l'avant-première s'est déroulée à Paris au sein de l'UGC Normandie ce 5 décembre 2022.

À cette occasion, l'actrice de 40 ans s'est montrée particulièrement radieuse, fière de présenter ce long métrage au public et posant avec l'équipe, mais pas seulement. En effet, elle a multiplié les poses enthousiastes et tendres au côté de son amoureux Nicolas Moreau. Directeur de création au sein de l'agence de communication Willie Beamen, il était ravi de partager ce joli moment avec celle qui lui a donné deux fils, Sacha, (né début 2016) et un second garçon, qui a vu le jour au printemps 2020.

Dans Maestro(s),Yvan Attal incarne un chef d'orchestre comme son père, joué par Pierre Arditi, une relation nourrie d'admiration et de rivalité. Elles se compliquent encore plus lorsque le fils découvre que celui qui a été choisi pour diriger la Scala de Milan n'est pas, comme on a pu le croire après un malentendu, son père mais lui-même. De quoi réveiller les tensions entre les deux hommes.

Une foule de personnalités ont applaudi les chefs d'orchestre

Les deux grands acteurs étaient de la fête ce lundi pour la projection, au côté de leurs partenaires Caroline Anglade comme citée plus haut, mais également Pascale Arbillot, Nils Othenin-Girard, le réalisateur Bruno Chiche, la superviseuse musicale Anne Gravoin et la compositrice Florencia Di Concilio. Il manque la présence de Miou-Miou, frappée par le deuil depuis le mois d'octobre avec la mort de son compagnon Jean Teulé.

L'équipe du film a été applaudie notamment par la dramaturge et metteuse en scène Salomé Lelouch, qui n'est autre que la belle-fille de Pierre Arditi. En effet, ses parents sont Claude Lelouch, qui vient de fêter grandiosement ses 85 ans, et Evelyne Bouix, la compagne du héros de Maestro(s). Le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus a pu lui observer la qualité de jeu des acteurs qui tiennent la baguette pour leur rôle.

Les comédiens Jérôme Commandeur, Augustin Galiana et Anthony Delon, leurs pairs féminines Julie de Bona, Charlotte Gabris, Alice David, Baya Rehaz, Gwendoline Hamon, ont répondu à l'invitation, tout comme les figures de la télévision Elise Lucet, Isabelle Giordano, Hélène Mannarino et Marie-France Brière ainsi que le cinéaste et écrivain Ivan Calberac.

Maestro(s) en salle le 7 décembre 2022