Caroline Margeridon, sa nouvelle poitrine grâce à la chirurgie : "J'aime le beau !"

"J'ai refait mes seins", confiait Caroline Margeridon à Jordan De Luxe sur Non Stop People en septembre 2020. Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Gala, la camarade de Julien Cohen et François-Xavier Renou dans Affaire conclue (France 2) se livre sans tabou sur son augmentation mammaire et son rapport au corps.

En juillet dernier, elle s'est offert une nouvelle poitrine dont elle est fière. "Pourquoi ne pas le dire ? J'aime le beau, je me voulais en mieux", lance la jolie blonde de 54 ans à la silhouette de rêve. 1,70 mètres pour 55 kilos, et sans sport assure-t-elle !

Son apparence, Caroline Margeridon en prend grand soin. Toujours tirée à quatre épingles, l'acheteuse d'Affaire conclue affiche un brushing impeccable, des looks tous plus travaillés et chic les uns que les autres. "Mes amis me surnomment Trois B : trop blonde, trop bijoutée, trop bronzée", lance-t-elle.

Caroline Margeridon : "Je suis un mec dans un corps de femme"

Mais ce côté parfois bling-bling aurait pu déplaire aux téléspectateurs... Chose qui n'est heureusement pas arrivée : les fidèles de l'émission de Sophie Davant l'adorent. "Je crois que je serais la première à me détester si je me voyais de l'extérieur mais je ne suis pas ce que je parais, lance-t-elle. Je déteste la superficialité, les gens voient que je ne mens pas. J'ai travaillé dur pour gagner tout ce que j'ai. Je suis un mec dans un corps de femme."

Par "tout ce que j'ai", Caroline Margeridon évoque son rôle d'acheteuse à la télévision, mais pas uniquement. Elle est une véritable star au marché Biron des célèbres Puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) où elle officie comme brocanteuse. Plus encore, ses enfants Alexandre (23 ans) et Victoire (22 ans), nés de sa relation passée avec le jockey Gérald Mossé, ont eux aussi leur boutique tout près de celle de maman.

L'interview de Caroline Margeridon est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques ce jeudi 22 octobre 2020.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 16h15 dans Affaire conclue sur France 2 ainsi que tous les dimanches à 17h35 sur la même chaîne dans La chasse aux objets.