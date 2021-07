Cartman séparé d'une célèbre candidate de la Star Academy

Avec le temps va tout s'en va et on oublie. On oublie que certaines personnalités ont été en couple et pourtant, cela a bel et bien été le cas pour Cartman (Nicolas-Bonaventure Ciattoni, de son vrai nom) et une ancienne candidate emblématique de la Star Academy : Karima Charni.

C'est en 2004 que la belle brune de 36 ans a été révélée au grand public lors de la quatrième saison de la Star Academy, remportée par le regretté Grégory Lemarchal. Cette participation lui a permis ensuite d'accomplir un rêve : celui de devenir présentatrice. En 2007, elle a fait son arrivée dans le groupe M6 et sa notoriété lui a permis de croiser du beau monde, parmi lesquels Cartman. En 2008, ils ont créé leur propre société de production avec Miko, Smoker Productions. Tous deux ont fini par se mettre en couple et ont officialisé leur idylle en 2010, lors de l'avant-première du film Arthur, la guerre des deux mondes de Luc Besson.

Malheureusement, trois ans plus tard, Cartman a annoncé leur rupture dans les pages du magazine Public. "Elle est comme ma soeur ! C'est quelqu'un dont je suis proche depuis longtemps. Je suis heureux dans ma vie perso, mais ce n'est pas avec elle", avait-il déclaré. Karima Charni et lui étant très discrets en ce qui concerne leur vie privée, ils n'ont pas précisé pour quelle raison ça n'avait pas fonctionné. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'ils se sont quittés en très bons termes.

Aujourd'hui, Cartman est un homme marié (depuis 2015). Il partage la vie de la sublime Aurélia Ciattoni Crebessegues. "Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse. Elle m'a fait découvrir des films, des peintres, des artistes contemporains, des musiques...", avait confié l'humoriste de 42 ans à Gala, en décembre 2019. Aux dernières nouvelles, Karima Charni était quant à elle un coeur à prendre. En septembre 2020, elle confiait à Purepeople que sa carrière pouvait être un frein à sa vie amoureuse.