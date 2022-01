Casey Cott (Riverdale) a épousé Nichola Basara : mariage grandiose au Canada !

Casey Cott de la série Riverdale est un coeur pris !

L'acteur de 29 ans et interprète de Kevin Keller s'est officiellement marié avec sa fiancée Nichola Basara lors d'un mariage d'hiver. La cérémonie a eu lieu au luxueux hôtel Four Seasons Resort Whislter au Canada.

Casey et Nichola se sont dit oui le 18 décembre dernier devant plusieurs stars de la série Riverdale. Casey a révélé à US Weekly que de nombreuses stars du show avaient été invitées à la cérémonie.

Pour le grand bonheur des mariés, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, KJ Apa, Lili Reinhart et Drew Ray Tanner ont répondu présents pour être les heureux témoins de ce moment unique. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de chaleureusement féliciter leurs amis sur les réseaux sociaux dans ce moment de joie et de convivialité.

Drew a écrit en story Instagram : "Et bien sûr en l'honneur de Casey Cott et Nichola Basara. Je vous aime les gars", et Camila a partagé sa propre vidéo de la fin de soirée et féliciter "le plus mignon des couples jamais vu".

Dans une récente interview, Casey révélait que son grand frère Corey allait officier la cérémonie. "Il (Corey) va nous marier, ce qui est très cool. Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il soit très impliqué" précisait-il. Un beau signe d'amour fraternel pour les deux acteurs.