Cassie maman pour la première fois : la chanteuse a accouché, le prénom dévoilé

Carnet rose ! Cassie viendrait d'accueillir son premier enfant. C'est en tout cas ce qu'assure TMZ.com, qui avait annoncé les naissances des enfants Kardashian, le décès de Juice Wrld ou encore la séparation de Kylie et Travis Scott. La chanteuse et son époux, Alex Fine, auraient donc accueilli leur premier enfant à deux : une petite fille prénommée Frankie.

Nos confrères américains précisent que Cassie aurait accouché au sein de l'hôpital du comté de Los Angeles. Bien informés, ils indiquent que la petite Frankie Fine (de son nom complet) pesait 3,6 kilos pour 53 centimètres. Les jeunes parents n'ont pas encore annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Cassie (33 ans) et son compagnon, Alex Fine (26 ans), un coach sportif de la série Riverdale, s'étaient mariés en septembre dernier lors d'une cérémonie intimiste à Malibu. En juin dernier, l'artiste américaine annonçait sa grossesse, huit mois seulement après s'être séparée de son ex, le rappeur P-Diddy, avec qui elle est restée en couple pendant près de 13 ans.

"Je promets que je t'aimerai au-delà de toutes tes attentes et que je montrerai à notre fille ce que c'est qu'une relation saine. Je promets d'être le meilleur des pères. Vous deux êtes mes plus grandes histoires d'amour. Je suis si impatient de passer le reste de ma vie avec vous et élever une superbe, heureuse fille dans notre superbe, heureuse vie", avait indiqué Alex Fine sur Instagram. Une jolie petite famille.