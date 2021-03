Catherine Zeta-Jones : Elle raconte les hauts et bas de son mariage à Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se sont mariés le 18 novembre 2000 à l'hôtel Plaza, à New York, deux ans après leur toute première rencontre. Michael avait craqué pour sa future femme en regardant le film Le Masque de Zorro (sorti en octobre 1998). "Je regardais ce film et je me suis dit, 'Wouah ! Qui est cette fille ? Elle est magnifique'. Un mois plus tard, je suis au Festival du Cinéma Américain de Deauville pour la promotion du film Meurtre Parfait avec Viggo Mortensen et Gwyneth Paltrow. Et en regardant le programme, j'avais vu qu'ils projetteraient Zorro le lendemain ! J'ai demandé à mon assistante si elle pouvait savoir si Catherine Zeta-Jones serait là, si elle était venue seule et si je pourrais prendre un verre avec elle", expliquait-il à l'occasion de ses 20 ans de mariage. Catherine Zeta-Jones était alors de passage à Deauville, pour une seule nuit. Michael Douglas et elle ont pris leur premier verre avec Antonio Banderas, le héros du film Le Masque de Zorro, et son épouse de l'époque Melanie Griffith.

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas sont parents de deux enfants, Dylan et Carys, âgés de 20 et bientôt 18 ans.

