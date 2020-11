Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : mots doux et souvenirs pour leurs 20 ans de mariage

Vingt ans, ça se fête ! Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas célèbrent leur anniversaire de mariage. À cette occasion, le couple a échangé des déclarations d'amour. L'actrice a illustré la sienne de photos de leur union.

"Michael et moi nous nous sommes mariés il y a vingt ans jour pour jour !!", écrit Catherine Zeta-Jones sur Instagram. Ce mercredi 18 novembre 2020, la star suivie par plus de 3,5 millions d'abonnés a publié une vidéo compilant les photos de cet heureux événement. Michael Douglas et elle s'étaient dit "I do" le 18 novembre 2000 à l'hôtel Plaza, à New York. Au mois d'août de la même année, le couple aux vingt-cinq ans d'écart avait accueilli son premier enfant, un garçon prénommé Dylan.

"C'était une nuit magique et magnifique ! Et 7304,85 jours et nuits plus tard, je t'aime autant qu'au début (sauf pour les 0,85) (...) Merci pour l'amour et les rires", ajoute Catherine Zeta-Jones.