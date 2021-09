Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : le couple partage de belles déclarations pour leurs anniversaires

Une belle déclaration que l'acteur de 77 ans a faite à son épouse et qui a été suivie par un autre post, posté par son épouse. En effet, quelques heures plus tard, Catherine Zeta-Jones s'est également saisie de son compte Instagram pour partager un tendre cliché à ses abonnés. "Joyeux anniversaire à moi", a-t-elle d'abord indiqué, avant de poursuivre : "Joyeux anniversaire à lui, Joyeux anniversaire à mon époux et à moi-même."

Heureux en amour, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas sont très fiers de leur relation. A l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Gala, en mars dernier, la mère de Carys et Dylan avait partagé certains détails sur sa vie de couple. "Chaque mariage connaît ces hauts et ces bas. L'inverse serait quand même très étrange. Mais quand vous êtes un objet de curiosité publique, votre relation vous échappe un peu", avait-elle d'abord confié. Et de poursuivre, au sujet de son couple durant le confinement : "Ce fut une période compliquée, mais nous sommes très, très amoureux. Comme pour tous les couples, cette année de confinement a été un challenge. Mais si vous êtes passés à travers, alors vous pouvez traverser n'importe quoi. Tout va bien ! Michael et moi avons vraiment hâte de revoir toute notre famille. Et puis il nous tarde de nous assurer que nos enfants auront de quoi manger à leur faim à l'université. Ensuite nous pourrons faire le tour du monde et revenir à notre mode de vie d'il y a 22 ans.""