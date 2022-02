Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : leurs enfants ont bien changé !

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas filent le parfait amour depuis près de 25 ans. Ils se sont mariés le 18 novembre 2000 à New York, deux ans après leur toute première rencontre. Michael avait craqué pour sa future femme en regardant le film Le Masque de Zorro (sorti en octobre 1998).

"Je regardais ce film et je me suis dit, 'Wouah ! Qui est cette fille ? Elle est magnifique'. Un mois plus tard, je suis au Festival du Cinéma Américain de Deauville pour la promotion du film 'Meurtre Parfait' avec Viggo Mortensen et Gwyneth Paltrow. Et en regardant le programme, j'avais vu qu'ils projetteraient Zorro le lendemain ! J'ai demandé à mon assistante si elle pouvait savoir si Catherine Zeta-Jones serait là, si elle était venue seule et si je pourrais prendre un verre avec elle", expliquait le héros du film Wall Street (sorti en 1987) à l'occasion de leurs noces de porcelaine, correspondant à 20 ans de mariage. Catherine Zeta-Jones était alors de passage à Deauville, pour une seule nuit. Michael Douglas et elle ont pris leur premier verre avec Antonio Banderas, la star du film Le Masque de Zorro, et son épouse de l'époque Melanie Griffith.

Comme tous les couples, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont traversé des périodes difficiles. Le confinement, décrété contre la pandémie de Covid-19, en fut une. "Chaque mariage connaît ces hauts et ces bas. L'inverse serait quand même très étrange. Mais quand vous êtes un objet de curiosité publique, votre relation vous échappe un peu, confiait la superbe Galloise et star de la série Prodigal Son au magazine Gala. Ce fut une période compliquée, mais nous sommes très, très amoureux. Comme pour tous les couples, cette année de confinement a été un challenge. Mais si vous êtes passés à travers, alors vous pouvez traverser n'importe quoi. Tout va bien ! Michael et moi avons vraiment hâte de revoir toute notre famille. Et puis il nous tarde de nous assurer que nos enfants auront de quoi manger à leur faim à l'université. Ensuite nous pourrons faire le tour du monde et revenir à notre mode de vie d'il y a 22 ans."