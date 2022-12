Cécile de France est "flexitarienne" : c'est quoi ce régime adopté par les stars ?

Il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre que la protection environnementale et la préservation de la planète passait par les assiettes des consommateurs. L'un des fervents défenseurs de ce mouvement n'est autre qu'Hugo Clément. Le compagnon de l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, végétarien, ne cesse de clamer que la consommation de viande, très polluante et destructrice, n'est pas indispensable alors qu'il faisait partie des plus mangeurs de protéines animales. Si l'attitude de certains est radicale, d'autres, à l'image de Cécile de France, préfèrent un juste milieu.

Pour la sortie du film La passagère, en salles le 28 décembre prochain, Cécile de France s'est longuement confiée aux journalistes de Paris Match. L'actrice de 47 ans évoque son couple avec Guillaume Siron, la magie de l'amour, les enfants et son combat contre le consumérisme et le capitalisme. Si elle n'est pas militante radicale, elle s'engage comme elle le peut dans la cause : "Je suis loin d'être une militante mais je m'engage indirectement dans mes choix de rôles, comme dans Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, qui tirait la sonnette d'alarme sur notre société capitaliste. Je n'aime pas culpabiliser les autres, [...] mais bien trop souvent, l'homme se pense supérieur et ne respecte pas les esprits de la nature et des animaux." C'est ainsi que l'actrice de L'Auberge espagnole est devenue flexitarienne : "Je mange peu de viande, confesse-t-elle. En fait, j'écoute mon corps et, souvent, il me dit qu'il n'a pas besoin de viande."

Être flexitarien, ça veut dire quoi ?

Comme le décrit le site mangerbouger.fr, être flexitarien consiste à ne rien écarter de la composition de son assiette mais à manger de tout de manière raisonnable et responsable : "Le régime flexitarien n'impose pas d'exclusion alimentaire. L'idée est de, à son niveau et à son rythme, aller vers une alimentation plus " durable " en augmentant les sources de protéines végétales dans ses menus et en diminuant certaines sources de protéines animales comme la viande et le poisson. Être flexitarien, c'est donc diversifier davantage son alimentation et pouvoir consommer tous les groupes d'aliments, mais dans des proportions différentes. Ce sont seulement les fréquences de consommation et les quantités de viande et de poisson qui vont varier."

Cécile de France n'est pas la seule personnalité à avoir adopté ce régime alimentaire. Le chef Alain Ducasse fait partie de cette communauté. Un point commun que les deux Français partagent avec Beyoncé, Bill Gates, Paul et Stella McCartney, Gwyneth Paltrow et Jamie Olivier.