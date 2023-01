Cécile de France : L'actrice toujours rayonnante à 47 ans, son secret pour garder la forme

Dans Mademoiselle de Joncquières, diffusé ce soir sur Arte à 20h55, Cécile de France incarne Madame de La Pommeraye, une jeune veuve retirée du monde, qui succombe aux assauts de charme et d'esprit du libertin marquis des Arcis. Un drame écrit et réalisé par Emmanuel Mouret, dans lequel l'actrice de 47 ans rayonne par sa beauté toujours intacte. En décembre dernier, dans les pages d'ELLE, la mère de Lino et Joy, nés de son union avec l'acteur Guillaume Siron, se confiait sur son secret pour rester inchangée physiquement.

"Je ne fais rien de particulier. Pas trop d'alcool, sinon je dors mal et ne récupère pas suffisamment. Je fais un métier où l'on me regarde, je dois prendre soin de mon corps. Je fais un peu de cardio et je marche beaucoup en forêt. J'essaie de bouger, j'évite les Escalator, les ascenseurs. Je m'imagine toujours en chasseur-cueilleur, l'Homo sapiens a été fait pour se servir de son corps et ne pas se contenter d'ouvrir la porte de son réfrigérateur", détaillait-elle, l'activité physique occupant donc une place importante dans son quotidien.

L'être humain n'est pas parfait

Cécile de France se confiait déjà sur son rapport à la beauté dans une précédente interview, considérant notamment qu'elle n'était plus "dans les normes". Une pensée qu'elle développait également dans les colonnes de Paris Match. "À partir de 45 ans, les femmes ne sont plus dans les normes malheureusement édictées par la société. Je peux en parler, car j'ai 47 ans. On nous fait croire qu'à l'approche de la ménopause, on ne sera plus jamais désirable", expliquait-elle dans le magazine, avant d'ajouter :" L'être humain n'est pas parfait, même si la société veut nous imposer la perfection."

Pour rappel, Cécile de France s'était révélée aux yeux du grand public pour son rôle dans L'Auberge espagnol de Cédric Klapisch, qui lui avait notamment permis de remporter le César du Meilleur espoir féminin. Trois ans plus tard, avec le même réalisateur, elle remportait de nouveau un César, cette fois-ci celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Les Poupées russes.