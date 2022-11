Céline Dion : Ce beau gosse sportif qui lui a brisé le coeur... René Angélil a-t-il saboté leur idylle ?

Impossible d'évoquer Céline Dion sans parler de René Angélil, le seul et unique homme (ou presque) que la star a connu dans sa vie jusqu'à présent. Il faut dire que la chanteuse a commencé très jeune sa carrière et a rapidement connu l'homme qui allait devenir celui de sa vie, et le père de ses enfants. Adolescente a-t-elle eu seulement le temps d'avoir quelques coups de coeur comme les filles de son âge ? Le livre Céline Dion, la vraie histoire publié aux éditions Robert Laffont, écrit par Laurence Pieau et Hervé Tropéa répond à la question et révèle un "crush" de Céline Dion pour un beau gosse sportif. Mais il se pourrait bien que René Angélil soit celui qui a empêché cette romance de voir le jour...

Il faut dire que René Angélil, manager et époux de Céline Dion, a toujours une réelle et immense influence sur l'interprète de J'irais où tu iras. En amour comme dans le travail, le Canadien était prêt à tout, même du pire, pour sa dulcinée. Certains s'en souviennent encore, parmi lesquels Nathalie Jean qui avait été sollicitée pour écrire la toute première biographie de la chanteuse. Un projet qui n'a pas pu être abouti après des pressions de la part de René Angélil. "C'est fou, les méthodes qu'ils ont employées, s'est-elle rappelée. Ils ont pris mon manuscrit et ils l'ont jeté à la poubelle [...]"

Elle a un vrai crush pour la star

Et il se pourrait bien qu'il n'y ait pas que dans le boulot que René Angélil a prouvé des méthodes douteuses. Dans les pages de Céline Dion, la vraie histoire, on apprend ainsi que l'interprète d'I'm Alive a eu un coup de coeur, lorsqu'elle était adolescente, pour un beau sportif. Le temps d'une émission télé, elle tourne une séquence avec le jeune espoir du hockey Gilbert Delorme, peut-on lire. "Cheveux au vent, chemisier blanc boutonné jusqu'au cou, pull sage sur les épaules, elle entonne D'amour et d'amitié dans une Auston Healey décapotable qu'il conduit, racontent les auteurs. Elle qui n'a jusque-là connu qu'un éphémère 'chum' (Sylvain) a un vrai crush pour la star du hockey."

Le silence de René Angélil qui en dit long

Alors lorsque la séquence se termine, Céline Dion demande à René Angélil "de lui organiser un rendez-vous avec le beau gosse". Mais la star va se voir répondre que Gilbert Delorme ne peut pas. "Premier chagrin d'amour. 'Je pleurais', a confié Céline sur le plateau de Julie Snyder. René a-t-il réellement tenté la rencontre ? Le mystère reste entier", lit-on. Mais lorsque le célèbre manager désormais regretté a été interrogé à ce sujet des années plus tard, il est resté vague, précise l'ouvrage "ne disant ni oui ni non..." Un silence qui pourrait donc en dire long.