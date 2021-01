Céline Dion : Cette addiction de René qu'elle surveillait de très près

Déjà cinq ans. Le 14 janvier 2016, René Angélil poussait son dernier souffle à Las Vegas après un très long combat contre le cancer. C'est dans la ville du péché qu'il avait eu certains de ses plus beaux souvenirs : voir sa femme Céline Dion faire un tabac au Caesars Palace, voir ses enfants grandir mais aussi prendre du plaisir aux tables de jeux des casinos.

René Angélil avait un jour confié au Journal de Montréal, à l'occasion de la sortie d'une biographie autorisée intitulée Le maître du jeu (signée Georges-Hébert Germain) "avoir la maladie du jeu", une passion - ou une addiction dans son cas - héritée de ses proches. De son côté, La Presse relatait que le mythique manager avait longtemps joué dans sa famille à un jeu de cartes appelé Canasta. Un goût des cartes qui se transformera en passion pour le poker. Le site spécialisé Poker Collectif se faisait l'écho, en 2007, d'une rumeur selon laquelle René Angélil jouait jusqu'à 1 million de dollars par semaine lorsque son épouse était sur scène pour sa résidence permanente. Le groupe Caesars Palace avait alors démenti, se contentant de révéler que leur célèbre client avait cependant accumulé une dette de 230 000 dollars entre 2005 et 2006. Dette vite effacée par un gain de 259 000 dollars.

Conscient de son addiction pour le jeu, René Angélil avait eu l'intelligence de prendre des mesures, aidé par sa femme et ses proches. Toujours auprès du Journal de Montréal, il avait ainsi admis avoir bénéficié "d'un système créé par ses proches pour le protéger de lui-même" car "rien ne peut l'arrêter de jouer". Ce fameux système comprenait ainsi une somme d'argent déterminée à l'avance à dépenser et une double signature obligatoire sur tous les chèques qu'il signait. De quoi se mettre automatiquement sous surveillance. D'ailleurs, le mari de Céline Dion avait volontiers admis que son ces mesures, il aurait pu se "retrouver à la rue". Fort heureusement la fortune de l'interprète de My Heart Will Go On, estimée aux alentours de 400 millions de dollars, lui aurait évité d'en arriver là.