Céline Dion dévoile son corps musclé dans une tenue de déesse guerrière

Après avoir récemment fait part de son chagrin suite au drame survenu au Liban, pays d'attache de son mari René, la chanteuse Céline Dion continue d'utiliser ses réseaux sociaux pour garder le lien avec ses fans. Il faut dire que la pandémie de coronavirus l'a forcée à mettre sur pause sa tournée Courage World Tour. Dimanche 9 août 2020, elle a frappé un grand coup avec une photo marquante.

Sur son compte Instagram suivi par 4,4 millions d'abonnés, l'interprète d'Imperfections - chanson tirée de son dernier disque Courage - a posté une photo prise par la photographe Paola Kudacki, prenant la pose dans une tenue en métal doré choisie par son nouveau duo de stylistes composé du fidèle Pepe Munoz et Sydney Lopez. Une tenue en mode bustier, façon déesse de la guerre, de la maison Mugler et issue de la collection automne-hiver 1995. "C'est une des personnes les plus talentueuses et drôles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Une femme forte qui continue de créer et dont la passion inspire continuellement les autres", a salué la photographe sur son propre compte. Comme l'a répété Céline Dion a plusieurs reprises depuis la mort de son mari et manager René Angélil, c'est elle "le boss" maintenant et cette force se ressent dans ses choix, notamment côté mode.

Sur cette photo façon Wonder Woman, Céline Dion dévoile un nouveau corps musclé, résultat obtenu grâce à sa nouvelle passion de la danse. En 2019, interrogée par Good Morning America, la diva déclarait alors : "On me qualifie de mince, je suis mince mais je suis aussi très gentille vous savez ! C'est vrai que je suis un peu plus mince. Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. Je me suis découvert une nouvelle passion... la danse." Alors que quelques esprits chagrins avaient critiqué sa silhouette de plus en plus fine, la chanteuse de 52 ans dévoile surtout des jambes plus fermes et une carrure d'épaules plus dessinée. Nul doute que lorsqu'elle reprendra sa tournée mondiale, dès le 16 novembre 2020 à Washington, elle montrera sur scène à quel point elle est en forme !