Céline Dion : La chanteuse est-elle vaccinée contre le Covid ?

En octobre 2021, Céline Dion annonçait souffrir de spasmes musculaires sévères l'empêchant alors de remonter sur scène, alors qu'elle était attendue en résidence au Resorts World de Las Vegas. Dans la foulée, des rumeurs la disaient paralysée, incapable de marcher. Sa longue absence médiatique n'a fait que renforcer la machine à fake news jusqu'à la publication par Paris Match de photos la montrant sur ses deux jambes mais pas au meilleur de sa forme. De quoi faire germer une interrogation chez certains fans : est-elle vaccinée contre le Covid ?

La réponse n'est pas catégorique, Céline Dion n'a pas diffusé de photos d'elle une seringue dans le bras contrairement à des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, mais Ici Radio-Canada apporte de précieux éléments de réponse. En effet, l'interprète de My Heart Will Go On a tenu des propos qui vont dans le sens d'un soutien net à la vaccination. "J'encourage tout le monde à se faire vacciner parce que je pense qu'en ce moment, c'est la seule façon de rebâtir une immunité à travers le monde", disait-elle en mai 2021, en conférence de presse virtuelle avec plusieurs médias. La diva âgée de 53 ans était bien consciente que le monde d'après la pandémie ne serait plus le même et elle était en accord avec ça. "Moi, je ne vais pas voir l'humanité de la même façon. Ces accolades, ces baisers, ces poignées de main. L'humanité, on ne va pas prendre ça pour acquis", ajoutait la star québécoise.

Céline Dion, qui est entourée de son clan dans sa propriété de Las Vegas où elle vit barricadée, a aussi annulé le reste des dates nord-américaines de sa tournée mondiale Courage World Tour après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire. La star doit toujours, théoriquement, reprendre la partie européenne de cette tournée à partir du 25 mai 2022 à Birmingham au Royaume-Uni. Mais rien n'indique qu'elle sera en mesure d'assurer ses représentations. "J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois", disait-elle dans un nouveau communiqué le 15 janvier.