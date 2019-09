Céline Dion supplie Drake de ne pas se faire tatouer... son visage

Avant de se lancer dans une nouvelle tournée mondiale - la première en dix ans - et alors qu'elle a dévoilé trois chansons de son prochain disque attendu le 15 novembre, Céline Dion s'est livrée auprès des médias. La chanteuse de 51 ans a notamment répondu aux questions de iHeartRadio. A cette occasion, elle a lancé un appel à Drake !

Alors que l'animateur la faisait réagir, le 18 septembre 2019, à des déclarations de son confrère de 32 ans affirmant qu'il voulait compléter sa collection de tatouages en faisant un motif représentant le visage de Céline sur son corps, l'interprète de Flying On My Own l'a supplié de ne pas faire ça. "S'il te plaît, Drake, je t'aime beaucoup. Mais je peux te dire un truc ? Ne fais pas ça. Tu peux m'écrire des lettres d'amour, m'envoyer des autographes pour mes enfants, tu peux venir me voir à la maison pour dîner ou déjeuner, on peut aller boire un verre. On peut chanter ensemble. Ce que tu veux, je peux même parler à ta mère. (...) En plus je vais vieillir, toi aussi, et mon visage va dégouliner sur ta peau. Si tu veux le faire, je t'en supplie fais un faux", a-t-elle réagi.

Drake, qui a déjà le visage de la regrettée chanteuse Aaliyah ainsi que celui de Sade sur le corps, avait eu l'occasion de dévoiler au monde entier l'amour qu'il porte à la diva québécoise. En effet, en mai 2017 il avait rencontré Céline Dion dans les coulisses de la cérémonie des Billboard Music Awards à Las Vegas. Il s'était alors incliné face à elle, la tenant par la main, avant de discuter avec elle et de faire des photos souvenirs. A cette occasion, René-Charles (18 ans), le fils aîné de Céline Dion, avait lui aussi pu faire une photo avec le rappeur, pour son plus grand bonheur....