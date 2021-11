Charlene de Monaco absente encore d'une sortie avec Albert, Stéphanie à la rescousse

En déplacement le 13 novembre 2021 à Dubaï (Émirats Arabes Unis), le prince Albert de Monaco a fait une apparition plus que remarquée. Attendu au bras de son épouse, Charlene de Monaco - qu'il a épousé en 2011 - le prince monégasque a créé la surprise en s'affichant en compagnie de sa soeur et de ses neveux.

Se rendant à l'Exposition universelle de 2020 - qui se déroule depuis le 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 -, Albert II était présent dans le cadre de la Journée nationale de Monaco qui aura lieu le 19 novembre prochain à Monaco. On l'a donc découvert en compagnie de sa soeur Stéphanie de Monaco qui, pour l'occasion, était accompagnée non seulement de sa fille Camille Gottlieb mais également deLouis Ducruet et de son épouse Marie Chevallier (qu'il a épousé en 2019). Une visite de courtoisie faite en famille donc, mais qui s'est malheureusement faite sans la présence de Charlene de Monaco.

Charlene de Monaco, encore trop fragile ?

Après avoir séjourné en Afrique du Sud durant ses huit mois de convalescence en Afrique du Sud - suite à ses problèmes de santé -, Charlene de Monaco a finalement pu rentrer auprès de son époux et de ses enfants Jacques et Gabriella (6 ans) le 8 novembre dernier. Une merveilleuse nouvelle pour la famille royale monégasque mais qui s'est toutefois accompagnée d'une légère controverse. En effet, sur l'une des photos des retrouvailles, l'ancienne nageuse n'avait plus son alliance au doigt. Un oubli qui a relancé les les rumeurs de problèmes conjugaux qui collent au couple princier depuis plusieurs mois maintenant.

Encore en rémission, Charlene de Monaco a vraisemblablement opté pour un peu de repos suite à sa dernière hospitalisation. La princesse avait été hospitalisée le 1er septembre dernier sous un nom d'emprunt au Netcare Alberlito Hospital de Ballito (Afrique du Sud). Une intervention durant laquelle l'ancienne nageuse de 43 ans aurait fait une décompensation, un épisode psychotique durant lequel elle aurait perdu tous ses moyens. "Elle a blessé sa dame de compagnie, les deux officiers de la sécurité sont intervenus pour tenter de la calmer (...) La scène était absolument terrible", racontait une source.