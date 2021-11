Charlene de Monaco va-t-elle retourner vivre au palais avec Albert ? Une proche balance !

La date ultime, le 19 novembre pour la fête nationale monégasque, était dans tous les esprits : elle devait sceller ou non la crise qui existerait entre la princesse Charlene de Monaco et son mari le prince Albert. Mais, finalement, elle est rentrée avant. Coincée en Afrique du Sud depuis mars 2021 pour des raisons de santé - officiellement des soucis ORL l'empêchant de voyager par avion -, la princesse a donc regagné le Rocher le 8 novembre par jet privé. La fin des problèmes et des rumeurs ? Pas vraiment...

En effet, si la princesse Charlene de Monaco - qui n'est plus blonde et affiche une nouvelle coupe après sa crise l'ayant conduite à se couper les cheveux il y a quelques mois - a vécu des retrouvailles fortes en émotion avec son mari et ses deux enfants, tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes. "La princesse Charlene de Monaco pourrait ne pas vivre avec son mari au palais princier suite à son retour à la maison et n'a pas pour plan de revenir immédiatement sur le terrain pour des évènements publics", affirme le Mail Online.

Le média britannique s'appuie sur Chantell Wittstock, la belle-soeur de la princesse Charlene (43 ans) qui gère notamment les relations publiques de sa fondation en Afrique du Sud, laquelle aurait affirmé que ce n'est pas "encore clair" quant au fait que la princesse retournerait vivre à plein temps au palais. Mais alors où pourrait-elle poser ses affaires ? Dans "un modeste appartement de deux chambres au-dessus d'une ancienne chocolaterie, à 300 mètres du palais", avance le Mail Online, qui affirme que la princesse y vivait déjà avant son départ en Afrique du Sud !

De quoi relancer les rumeurs sur le couple qu'elle forme avec le prince Albert - ils ont fêté leurs dix ans de mariage à distance en juillet dernier - lequel battrait de l'aile. Le souverain âgé de 63 ans avait plusieurs fois été obligé de démentir des rumeurs de divorce en raison de la longue et mystérieuse absence de Charlene. Celle-ci a d'ailleurs été vue sans son alliance et les spéculations vont bon train...