Charlene de Monaco envoûtante en robe bleu nuit : assortie à la princesse Caroline, qui ose la transparence

Les festivités continuent du côté de Monaco. La grande fête nationale monégasque bat son plein depuis ce samedi 19 novembre, en ce jour le plus important pour le rocher. Hier, la princesse de 44 ans était si fière de ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco, qu'elle n'a pas manqué de publier un cliché de ces derniers, avant qu'ils n'aillent à la rencontre du peuple monégasque du balcon du palais princier. En uniforme de carabinier, le petit prince de 7 ans était parfait. Quant à Charlene de Monaco, elle a effectué son grand retour à cette fête nationale, qu'elle avait manqué l'an dernier en raison de soucis de santé et qui avait été annulée en 2020 à cause du contexte sanitaire. Et c'est dans une superbe tenue en noir et blanc très sobre qu'elle a retenu tous les regards.

À ses côtés, son époux Albert bien sûr. Mais aussi tout le reste du clan monégasque. Charlotte Casiraghi, au bras de son époux Dimitri Rassam, était elle aussi somptueuse. Et ses fils Raphaël Elmaleh – fruit de ses amours passés avec Gad Elmaleh, aujourd'hui âgé de 8 ans – et Balthazar Rassam, 4 ans, dont le papa est son actuel époux, ont bien failli lui voler la vedette. Très dissipé, l'aîné Raphaël a fait le show au balcon du palais princier. Plus timide, le petit Balthazar a fait sa grande première aux côtés de ses parents et de ses cousins, India Casiraghi, 7 ans, Sacha Casiraghi, 9 ans, et le petit dernier Maximilian Casiraghi, 4 ans – tous les trois fruits des amours d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo.

Des belles-soeurs assorties

Le soir, le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene ont fait une nouvelle apparition à la soirée de gala de la Fête Nationale Monégasque au Grimaldi Forum. Toute la famille monégasque était de nouveau réunie pour une soirée inoubliable. Pour l'occasion, Charlene a totalement éclipsé son époux, dans une superbe et très longue robe bleu indigo. Et même si Albert de Monaco avait misé sur un pantalon assorti à sa robe, il n'a pas fait le poids face à la beauté de son épouse, qui a attiré tous les regards à elle. Une reine de la nuit qui était aussi assortie à sa belle-soeur la princesse Caroline de Hanovre. Une robe signée Terrence Bay sur laquelle elle a misé pour une retour en élégance et sobriété. Elle portait le ruban rouge et blanc de l'ordre de Saint-Charles et l'insigne de grand-croix, épinglé à sa taille. De son côté, la princesse Caroline avait misé sur une robe qui jouait sur une semi-transparence signée Chanel.