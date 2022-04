Charlene de Monaco réapparaît enfin ! Photos de famille avec Albert et les jumeaux pour Pâques

Le retour de Charlene de Monaco dans la principauté avait été rendu officiel le 12 mars dernier. "En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlene peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants, avait-t-il été annoncé dans un communiqué. Dans cette perspective, la princesse Charlene vient de rentrer à Monaco où elle est heureuse d'avoir retrouvé sa famille et ses proches. Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles." L'annonce ajoutait que l'ancienne sportive de 44 ans attendait avec impatience de partager à nouveau "des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué."

Après être rentrée d'Afrique du Sud, où elle avait été bloquée de longs mois en raison de problèmes de santé, Charlene de Monaco avait été hospitalisée plusieurs semaines dans une clinique spécialisée en Suisse. Elle n'avait fait qu'un très bref passage sur le Rocher en novembre 2021. Elle était revenue d'Afrique du Sud avec un nouveau compagnon, un chien, et plus blonde.

Ce grand retour en images de Charlene de Monaco intervient au lendemain de la sortie de Jacques et Gabriella de Monaco au cirque. Les jumeaux avaient assisté à la représentation des élèves de l'école du cirque de Kiev au Festival du cirque de Monte-Carlo samedi, accompagnés de leur tante Stéphanie de Monaco et de leurs tantes Camille Gottlieb et Pauline Ducruet. Leur papa ne pouvait pas être à leurs côtés suite à une nouvelle contamination à la Covid-19. Depuis, tout est rentré dans l'ordre pour le prince Albert puisqu'il a de nouveau été testé négatif. La bonne nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué. "Venant d'être diagnostiqué négatif à un test PCR de dépistage Covid-19, S.A.S. le Prince Albert II est en mesure de reprendre l'ensemble de Ses activités aujourd'hui même. Se conformant aux règles sanitaires en vigueur après avoir été testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours et bien qu'asymptomatique, S.A.S. le Prince avait dû se mettre à l'isolement et travailler à distance en liaison permanente avec les membres de Son cabinet, de Son gouvernement ainsi qu'avec Ses proches collaborateurs", a-t-il été indiqué dans le document officiel. Les nouvelles positives ne font donc que s'enchaîner en ce jour de Pâques...