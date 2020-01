Charlene de Monaco, souriante, retrouve enfin Albert pour les voeux

Après la jolie carte de Noël mettant en scène ses enfants, le prince Albert a partagé ses voeux de fin d'année lors d'une allocution télévisée diffusée le 31 décembre 2019 sur la chaîne Monaco Info. Les spectateurs ont eu la jolie surprise de voir le monarque rejoint par son épouse la princesse Charlene, qui n'avait plus pris part à cette tradition depuis 2013.

C'est depuis la Salle des Gardes du Palais princier qu'Albert II de Monaco a enregistré ses voeux le 20 décembre dernier, comme l'a précisé Monaco-matin. D'abord seul, le souverain de 61 ans a commenté l'actualité en appelant à "oeuvrer pour un monde plus juste empreint de compassion et de solidarité", face à "une recrudescence des tensions au sein de nombreuses sociétés, liées aux difficultés économiques et aux incertitudes du futur." Il a ensuite été rejoint par son épouse pour conclure cette allocution en français, en anglais et monégasque : "Avec nos enfants Jacques et Gabriella, nous vous souhaitons nos voeux les plus chaleureux pour 2020. Bonne année", a ainsi déclaré la princesse de 41 ans.