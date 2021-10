Charles (Les Ch'tis) traumatisé par son ex : "J'ai du mal avec les femmes"

Charles des Ch'tis fera partie de la cinquième saison des Princes et Princesses de l'amour, diffusée sur W9 dès le 29 novembre. Pour la toute première fois, le casting de l'émission est ouvert à tous et dans un extrait de Mission Princes et Princesses : Qui décrochera la couronne ?, disponible sur 6play et dans lequel on découvre la distribution de cette année, le ch'ti originaire de Calais, qui a perdu 16 kilos récemment, a fait de poignantes révélations.

Face aux membres du jury, composé de Magali Berdah, Seby Daddy et Beverly, le candidat de 29 ans a parlé de sa vie sentimentale pas franchement rose. "J'ai eu une longue relation, très dure. Aujourd'hui j'élève une fille qui n'est pas du tout la mienne", a raconté celui qui est aujourd'hui DJ et papa d'une fille de 3 ans.

Avant de poursuivre : "Je suis resté avec quelqu'un pendant 4 ans et demi, qui avait une double vie. Je me suis rendu compte trois mois après l'accouchement que ce n'était pas ma fille car je suis blanc et elle était métisse (...) Mais je l'ai reconnu et j'ai eu la garde. Depuis ce temps-là, j'ai du mal avec les femmes". Ce témoignage a bouleversé Beverly et Magali. "Incroyable cette histoire, je ne savais pas", a commenté la directrice de l'agence Shauna Events, apparemment surprise par ces révélations à coeur ouvert.