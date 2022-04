Charlotte de Turckheim dépassée par ses kilos en trop : "Je ne contrôle plus"

Trois mois après sa sortie en salles, Mince alors 2 ! débarque dans les filmothèques des cinéphiles en DVD. Pour cette sortie spéciale ce mercredi 6 avril, Charlotte de Turckheim s'est livrée dans un entretien pour Femme actuelle.

Réalisatrice de cette comédie rondement menée, elle n'a pas manqué d'avouer que son propre rapport au corps était devenu particulièrement difficile malgré l'image qu'elle renvoie grâce à ses films. Si elle n'avait pas de complexes particuliers dans sa jeunesse, approcher les 70 ans en a créé quelques-uns : "J'ai été très mince pendant quarante-cinq ans. Quand je suis entrée en ménopause, j'ai beaucoup grossi, confie-t-elle. Je ne comprends plus ce corps que je ne contrôle plus. Je n'arrive pas à maîtriser les choses."

Ne pas réussir à se délester des quelques kilos qu'elle voudrait perdre est un cauchemar : "Quand j'étais jeune, je prenais trois kilos, je me mettais au régime, je les perdais. Ça ne marche plus comme ça maintenant. Évidemment que c'est un problème pour moi", poursuit-elle. La maman de trois filles, Johanna, Clara et Julia Piaton a préféré se résigner et arrêter de suivre des régimes qui la desservent plus qu'autre chose : "J'ai tout fait. Sur la longueur ça ne tient pas, à force de tout le temps faire le yoyo... J'ai arrêté de faire des régimes drastiques parce que de toutes les façons je reprends encore plus la fois d'après."

Charlotte de Turckheim sait une chose, c'est que son mari Zaman Hachemi l'aimera quoiqu'il arrive. En 2014, deux ans après son mariage avec lui, la comédienne et cinéaste évoquait son bonheur auprès de cet homme de dix ans de moins qu'elle : "C'est le grand bonheur. Je suis tombée sur un homme extraordinaire. [...] Sur le papier, je n'aurais pas choisi Zaman, et lui non plus d'ailleurs ne m'aurait pas choisie. Tout nous sépare, et pourtant nous sommes les mêmes. Je suis une fille de bonne famille du 16e arrondissement, lui est né à Kaboul, nos religions sont différentes et j'ai dix ans de plus que lui, rien ne pouvait nous réunir ! C'est assez miraculeux, cette affaire !" Ensemble, le couple a même eu un bébé : une maison d'hôtes située en Provence dans le sud de la France. De quoi se retourner si les carottes étaient cuites du côté du cinéma.