Chloé Jouannet : Bottes en cuir et robe longue, la fille d'Alexandra Lamy sort le grand jeu !

Décidément, Chloé Jouannet a le sens du look ! Hier soir, lors de l'avant-première du dessin animé Hopper et le Hamster des ténèbres, auquel elle a prêté sa voix, elle a totalement fait mouche avec une robe Alexandre Blanc et des bottes en cuir Miista, qu'elle avait agrémenté d'un sac jaune pâle. Une tenue parfaitement assortie qui a immédiatement capté l'oeil des photographes !

La jeune actrice de 24 ans s'était déjà fait remarquer la semaine dernière lors d'un photocall au festival de l'Alpe d'Huez pour son look 100% jean. Lovée dans les bras de son amoureux, l'acteur Sandor Funtek, elle était venue applaudir sa tante Audrey Lamy dans son nouveau film, La Brigade, pour lequel elle a été récompensée du prix de la meilleure actrice.

Hier soir, c'est en solo qu'elle a présenté son nouveau projet. Enfin, presque : Nicolas Maury et Thomas Solivérès, ses deux partenaires, étaient également très lookés, assortis dans des couleurs kaki et sombre. Ils ont présenté le film ensemble à un public très familial, venu découvrir le dessin animé avant sa sortie nationale, le 16 février.

Chloé Jouannet y interprète le rôle de Meg, une petite moufette intrépide et fan d'arts martiaux qui va aider Hopper (Thomas Soliveres), mi-poulet, mi-lapin et fils adoptif du roi Arthur, à retrouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres pour que son père garde sa couronne. Drôle et plein d'action, c'est un film parfait pour toute la famille.

C'est la première fois que la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet se prête au jeu du doublage, elle qui se construit une belle carrière depuis ses débuts en 2009, et son petit rôle dans Lucky Luke, avec Jean Dujardin. Elle est d'ailleurs attendue dans quelques mois à l'affiche de Notre-Dame Brûle, le prochain film de Jean-Jacques Annaud. Elle y interprètera un des pompiers qui sont entrés dans la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de son incendie en avril 2019. Un film qui s'annonce spectaculaire !