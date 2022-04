Chloé Jouannet : Complexes, boulimie, prise de poids... "J'ai beaucoup souffert"

Chloé Jouannet n'a pas honte d'en parler ouvertement, au contraire : "J'ai eu des périodes de grosse prise de poids, de perte de poids. J'ai fait un peu de boulimie quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en ai beaucoup souffert et c'est surtout que je suis sortie de ça, tout simplement !" La fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet a fini par relativiser et apprendre à s'aimer... Grâce à Instagram : "On fait attention [...] mais déjà, j'ai vu que je n'étais pas toute seule. J'ai pris le sport comme un plaisir au lieu d'une contrainte et après, on grandit. Les réseaux sociaux m'ont vachement aidée pour ça. De voir des jeunes femmes, qui avaient des corps selon moi parfaits, mais qui elles aussi avaient des complexes..."

Si la compagne de Sandor Funtek a appris à s'accepter et ne plus se faire subir de sévices à cause de son apparence, elle encourage toutes celles qui en passent par là d'en faire de même et surtout de ne pas garder leur mal-être pour elles : "C'est un long parcours quand on a des complexes sur son corps, sur la nourriture, sur beaucoup de choses. Mais c'est important d'en parler." Un discours sincère, loin d'être sorti d'un scénario.