Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy, topless et sexy pour commencer 2020

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Chloé Jouannet s'est lancée, poussée par près de 180 000 abonnés. La fille d'Alexandra Lamy et héroïne du film Banlieusards les régale avec une photo d'elle topless, première publication torride de l'année 2020.

Mercredi 8 janvier 2020, Chloé Jouannet a fait une surprise à ses followers sur Instagram ! L'actrice de 22 ans y a partagé une photo d'elle, prise par le duo Coste & Billy. Elle pose topless sous des plumes rouges sur ce superbe portrait. Coste & Billy ont permis à leurs abonnés de découvrir les coulisses du shooting dans leur story du jour.