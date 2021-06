Chloé Mortaud victime d'une crise d'hypoglycémie : Marine Lorphelin appelée à l'aide

D'année en année, la famille des Miss France s'agrandit et accueille de nouveaux membres. Toutes ont eu l'occasion de se fréquenter et de devenir amies, sauf exception comme Rachel Legrain-Trapani et Vaimalama Chaves qui se sont brouillées. Chloé Mortaud ne connaît en tout cas pas ce problème avec Marine Lorphelin. Notre Miss France 2009 l'a prouvé en la mentionnant dans ses dernières stories Instagram.

Très confiante en ses qualités de médecin, Chloé Mortaud a demandé de l'aide à "docteur Marine Lorphelin" après avoir été sujette à une petite crise. "Je me suis posée un peu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ça aussi mais quand j'ai, je pense, un manque de sucre, je tremble vraiment beaucoup. Là, j'avais une grosse tremblotte, genre vraiment pas bien. Je sentais que j'allais peut-être tourner de l'oeil. Donc je me suis posée cinq minutes, j'ai mangé un sandwich avec de la confiture. Je pense que c'est une crise d'hypoglycémie, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont ça aussi ?", a-t-elle confié quelque peu affaiblie.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Chloé Mortaud qui s'est vite remise de cette chute de tension. Quelques heures plus tard, elle est même allée déjeuner dans un restaurant à Miami où elle vit. La reine de beauté fait bien de reprendre des forces, elle en aura besoin pour se marier très prochainement. En effet, elle a expliqué que l'heureux événement ne devrait plus tarder à avoir lieu il y a quelques jours après avoir récupéré sa robe. Chloé Mortaud va épouser son compagnon Dean David Neiger avec qui elle a officialisé la relation au mois de décembre 2019. Quelques mois plus tard, les amoureux annonçaient leurs fiançailles.

Le mannequin de 30 ans est par ailleurs maman d'un petit garçon, Matis âgé de 6 ans, né de ses anciennes amours avec le pilote automobile Romain Thievin.