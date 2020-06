Chrissy Teigen, bye bye les implants : elle dévoile sa nouvelle poitrine

Sans dévoiler la date de son opération, Chrissy Teigen avait indiqué s'être fait opérer pendant ces dernières semaines. Pour fêter la disparition de ses implants, le top model a eu droit à un étonnant gâteau : deux implants posés sur le dessert, surmontés d'une pierre tombale disant "RIP, 2006-2020", soit les années de "vie" de ses prothèses mammaires.

Le 26 mai dernier, Chrissy Teigen annonçait à ses fans sa décision de faire retirer ses implants. "Ils ont été géniaux pendant si longtemps, mais voilà, j'en ai marre. J'aimerais bien fermer une robe à ma taille et m'allonger sur le ventre sans douleur ! C'est pas grand-chose. Ne vous en faites pas pour moi. Tout va bien. Je vais continuer à avoir des seins, ils seront simplement entièrement faits de graisse", blaguait-elle.

Chrissy Teigen, épouse de John Legend, avait eu recours à une augmentation mammaire au début de sa carrière de top model, quand elle a commencé à décrocher de gros contrats pour poser en maillot de bain, comme Sports Illustrated. "J'ai pensé que si j'allais devoir poser allongée sur le dos, je voulais qu'ils pointent ! Mais après, t'as des bébés et ils se remplissent de lait et dégonflent et, maintenant, je suis en galère", expliquait-elle dans une interview à Glamour.