Chrissy Teigen : Comblée par sa nouvelle poitrine, elle la montre à ses abonnés

Maëva Martinez, Jessica Thivenin, Astrid Nielsa... De nombreuses célébrités font part de leurs expériences de la chirurgie esthétique et de leurs projets d'opérations. Chrissy Teigen en a également subi une et contribue également à faire disparaître ce tabou. Le mannequin entièrement satisfait dévoile le résultat à ses fans.

Chrissy Teigen s'est fait retirer ses implants mammaires au début du mois de juin ! La douleur post-opération semble passée. Chrissy peut ainsi manipuler sa nouvelle poitrine à sa guise, comme elle l'a montré dans un selfie vidéo publié sur Instagram.

L'épouse du chanteur John Legend s'est présentée à ses plus de 30 millions de followers, vêtue d'une robe d'intérieur qu'elle a dézippée pour montrer son sein gauche. Elle déclare dans sa story : "On s'amuse énormément à la maison, avec des goûters et des préparations de cupcakes. Je me sens bien, ne vous en faites pas pour moi. Et voici mon nouveau sein. Youpi !"