Christian Clavier démonte Cyril Hanouna et son look : "Il faut que tu te changes !"

Christian Clavier était le rédacteur en chef de Touche Pas à Mon Poste, ce mardi 7 septembre. Au côté de Cyril Hanouna, le comédien de 69 ans s'est complètement lâché !

Habitué des lieux et grand ami du présentateur, Christian Clavier a répondu aux questions des chroniqueurs et a critiqué le look du papa de Bianca et Lino (10 et 9 ans). "Il faut que tu te changes !", a d'emblée lancé la star des Visiteurs ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? à son arrivée dans Touche pas à mon poste. "Le plateau est particulièrement dissipé. Il y a une bonne ambiance, c'est bien, mais il ne faut pas que ça déborde. Chaque minute coûte une fortune, donc il faut quand même être sur le coup", a constaté amusé l'ex-mari de Marie-Anne Chazel. Avant de lancer à Cyril Hanouna : "Cette moustache est fausse, cette barbe aussi ! C'est un postiche !"

Il est habillé en jogging du matin au soir

"Si vous deviez le relooker, vous le verriez comment ?", a interrogé Géraldine Maillet. "En blond !", a répondu Christina Clavier. "Il a fait blond péroxydé. Comme tous les gens qui aiment se déguiser, il faut aussi que la personne derrière apparaisse. Question intéressante : comment le verriez-vous et comment est-il dans la vraie vie, vous qui le connaissez ?", a demandé Christian Clavier à la bande de chroniqueurs. "Prof d'E.P.S", a lancé Matthieu Delormeau. "Il est habillé en jogging du matin au soir. Quand on reçoit un ami, on ne se met pas en jogging", a-t-il déclaré, faisant référence à la tenue sportswear portée par l'animateur. "Vous vous sentez offensé par sa tenue ?", a demandé Bernard Montiel à Christian Clavier. "Non pas du tout, mais quand on peut donner des conseils, surtout concernant les cheveux...", a glissé l'acteur, moqueur. "Vous avez raison ! Quand on a un menton bien dessiné, c'est dommage d'y foutre une barbe", a pour sa part commenté Isabelle Morini-Bosc, faisant allusion à la petite pique lancée plus tôt par Christian Clavier, qui avait comparé Cyril Hanouna au célèbre personnage de bande dessiné Iznogood !

Chaque chroniqueur y est allé de son petit conseil pour pimper le look de Cyril Hanouna : "Vous devriez essayer le roux, c'est très tendance pour votre dégradé tour de Pise", a recommandé Guillaume Genton. Durant son passage, Christian Clavier en a profité pour dire toute son amitié à Cyril Hanouna. "J'aime bien faire de la télé avec toi mais c'est à la radio que l'on s'est le plus amusé", a confié le comédien, apparemment près à animer une émission sur les ondes avec le trublion du PAF.