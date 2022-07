Christian Clavier et Marie-Anne Chazel : Leur fille Margot est le sosie troublant de ses célèbres parents

Ce dimanche 17 juillet 2022, on retrouve Christian Clavier, légende de la comédie française, dans le film Momo diffusé sur TMC. Dans la vie, l'acteur de 70 ans a formé pendant longtemps un couple célèbre et populaire du cinéma français avecMarie-Anne Chazel. Une romance qui s'est terminée mais qui a vu naître une fille, Margot Clavier, en 1983. Âgée de 39 ans, elle est le parfait mélange de ses deux parents, à en croire le dernier cliché d'elle lors d'une apparition publique aux côtés de sa célèbre maman, en juin 2019.

Alors que sa mère, la comédienne Marie-Anne Chazel a refait sa vie, en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffard, et refuse de parler de son mariage avec Christian Clavier, Margot travaille dans l'humanitaire. "Je suis totalement en admiration de ses choix de vie, du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte", avait commenté sa mère dans l'émission Thé ou café. Diplômée en philosophie et en anglais, la fille des deux stars des Bronzés a travaillé un temps à l'administration de la société Ouille Production, compagnie de son célèbre papa, comme rapporté par Voici.

Marie-Anne Chazel inquiète pour sa fille Margot ?

En septembre 2021, Marie-Anne Chazel évoquait à nouveau sa fille, au micro d'Isabelle Morizet (Europe 1), alors que celle-ci travaillait au sein d'une ONG tibétaine, loin de la France et de sa famille. Elle affirmait qu'elle ne semblait pas près de rentrer en Hexagone. "Non je pense qu'en ce moment elle est très prise dans ce qu'elle fait. Et puis là vous savez, on est empêtrés avec cette histoire de Covid, avait-elle confié alors que le monde était frappé par la pandémie Covid-19. J'ai arrêté parce qu'au début c'était très difficile à accepter en tant que parents. Mais maintenant j'ai confiance, je sais qu'elle se débrouille, qu'elle est très adaptée, qu'elle connaît les gens. Elle a tout son réseau d'amis et de soutien là-bas."

"J'ai un grand respect, une grande admiration pour ce qu'elle fait. Et vous savez, c'est ce qu'on apprend quand on a des enfants. C'est qu'à un moment, il faut les lâcher puis ils deviennent des adultes et puis ils font leur vie", avait ajouté Marie-Anne Chazel au sujet de Margot Clavier. Elle mène son combat pour les opprimés via Karuna-Shechen, l'association humanitaire co-fondée par le moine français bouddhiste Matthieu Ricard et Shechen Rabjam Rinpotché. Installée au Tibet, la fille des deux acteurs populaires est "passionnée" par cette culture.