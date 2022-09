Christian Clavier : Sa femme Isabelle est tombée amoureuse d'un célèbre chanteur

Dans la famille du Splendid, on compte Marie-Anne Chazel ou encore Christian Clavier. Les deux acteurs ont d'ailleurs partagé bien plus que les planches et les plateaux de cinéma puisqu'ils ont été en couple durant de longues années. De leur histoire est même née Margot, 39 ans. Jamais mariés, les amoureux ont fini par se séparer, une rupture douloureuse qui leur a toutefois permis d'être encore plus heureux chacun de leur côté. Les deux ex ont refait leur vie. Marie-Anne Chazel avec l'homme d'affaires Philippe Raffard, Christian Clavier avec Isabelle de Araujo, maquilleuse professionnelle et directrice artistique qu'il a même épousée après l'avoir rencontrée sur le tournage de L'enquête corse.

Avant de séduire le grand Christian Clavier, Isabelle de Araujo avait elle aussi déjà connu des histoires d'amour. L'une d'elle n'était d'ailleurs pas avec n'importe qui puisque ce n'est autre qu'avec le chanteur Richard Gotainer qu'elle a fait un sérieux bout de chemin. Pour preuve, les ex-tourtereaux étaient passés par la case mariage et avaient eu deux beaux enfants, Léo, 31 ans et Tom, 26 ans.

Richard Gotainer est l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, principalement réputé pour ses musiques de publicité avant de se lancer dans une carrière musicale plus basique. On lui doit notamment des tubes comme Le Sampa, Le Mambo du décalco, Chipie et Le Youki. L'artiste de 74 ans a depuis refait sa vie aussi et tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes permettant à Christian Clavier et Isabelle de vivre leur amour sans aucune entrave.

L'acteur de 70 ans s'était confié au sujet de leur rencontre et de leur histoire dans les colonnes de Gala en 2011 : "J'ai toujours été un senti­men­tal, mais je l'exprime peut-être plus aujourd'­hui qu'a­vant. Ma femme Isabelle et moi, on forme une équipe de vie et de travail formi­dable. J'ai entiè­re­ment confiance en elle, en son talent, dans ses goûts." Un couple splendide, pas de doute !