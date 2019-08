Christina Milian enceinte : Radieuse avec son petit ventre, sans M. Pokora

L'annonce de la grossesse de Christina Milian – M. Pokora est le futur papa – a réjoui ses millions de fans ! Depuis, ils suivent l'évolution de la situation avec la plus grande attention. La chanteuse et future maman d'un petit garçon prend des rondeurs et s'occupe sous le soleil de Los Angeles...

"Chaque jour, mon ventre est différent, a récemment expliqué Christina Milian sur Instagram. Parfois, il est plus imposant, parfois, il est plus plat. Je ne sais pas pourquoi !" Le ventre de la star de 37 ans était plus plat ce jeudi 22 août 2019. Christina avait profité d'un après-midi ensoleillé pour se rendre dans un salon de coiffure, puis faire le plein d'essence. D'abord vêtue d'une robe grise et de baskets Nike React Element, elle s'est changée pour arborer un top sans manche à carreaux, un pantalon chino kaki et des bottines en daim.

Dans quelques semaines, Christina Milian et M. Pokora accueilleront leur premier enfant, le deuxième de Christina (déjà maman d'une fille prénommée Violet et née de sa précédente relation avec le producteur de musique The-Dream). Christina et Matt ont révélé le sexe en publiant des photos d'une gender reveal party sur Instagram : c'est d'un petit garçon qu'il s'agit !

D'humeur maternelle, Christina Milian tente de convaincre son chéri d'adopter un chiot. "Nous allons avoir un bébé... et si [on avait] un bouledogue ?", a écrit la jolie brune, toujours sur Instagram. M. Pokora acceptera-t-il d'offrir un compagnon de jeu à son fils ?