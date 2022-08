Cindy Reymond (Familles nombreuses) : révélations sur sa compagne et sa rupture avec son mari

Il y a quelques jours, Cindy Reymond a fait une annonce inattendue sur ses réseaux sociaux. En postant une photo d'elle sur Instagram en compagnie de six de ses neuf enfants, la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a confié qu'une personne allait bientôt rejoindre son clan. Ni une ni deux, les internautes ont pensé à "un amoureux". L'occasion pour Cindy Reymond d'indiquer avoir quelqu'un dans sa vie depuis sa séparation avec Fernand, le papa de ses enfants. Et surprise, il s'agit d'une femme. Plus tard, en story, elle précisait que cela faisait plusieurs mois qu'elle était en couple avec cette mystérieuse femme. Pour autant, cette dernière n'a pas rejoint le domicile familial de Cindy.

"Voici notre 8e habitante. Et oui, ce n'est pas ma chérie (oui, oui mon amoureuse est bien une femme, vous ne le savez certainement pas, je vais donc vous donner l'info ça évitera de colporter vos inventions, mais j'ai déjà été avec des femmes auparavant dont une relation de 3 ans)", a-t-elle fait savoir en légende d'une photo de sa fille Emma, qui a décidé de "ne plus partir en études à Nice et revenir vivre avec sa maman, ses frères et soeurs".

Au passage, Cindy Reymond a tenu à souligner que son couple avec une femme n'était pas du tout à l'origine de sa rupture avec Fernand. "NON ma chérie n'est pas la raison de ma décision pour mon divorce", lit-on.