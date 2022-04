Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) : Le suicide d'un proche a bouleversé sa vie

Cindy Van Der Auwera s'est livrée à coeur ouvert sur son fil d'actualité Instagram, le 31 mars 2022. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) s'est livrée sur son passé qui a été marqué par le suicide d'un proche. Un événement qui a changé sa vie.

La maman de 11 enfants a décidé de se confier sans tabou sur des périodes de sa vie, sur les réseaux sociaux. Après avoir présenté Indira, la jument de sa fille aînée Camille, Cindy Van Der Auwera a "décidé de raconter le début de [son] histoire". Pour ce faire, elle a partagé une photo datant de l'époque où elle était encore étudiante. Elle pose avec un bébé dans les bras, un cliché pris dans le service des prématurés.

"J'ai toujours aimé les enfants et petite je souhaitais déjà travailler avec eux. J'ai rencontré Sébastien à l'école d'infirmière. Promo 98/01 j'ai donc obtenu mon DE en 2001. J'ai d'abord exercé en gastro-enterologie puis en endoscopie. J'ai ensuite passée le concours de l'éducation nationale. En effet c'est lors de mes années lycée que je me suis décidée à devenir infirmière. La raison: un de mes amis s'est suicidé alors qu'il n'était qu'en seconde. Le fait qu'il n'est rien dit m'a fait prendre conscience que le silence est un poison qui tue à petit feu..", a confié la mère de famille de 41 ans. Elle a donc souhaité consacrer son travail de fin d'études "au suicide des adolescents". Cindy Van Der Auwera s'est ensuite dirigée vers une carrière d'infirmière de l'éducation nationale dans le but de faire de la prévention.