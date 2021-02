Claire Chazal cambriolée : les malfaiteurs sont repartis avec un beau butin

Samedi 30 janvier 2021, Claire Chazal a eu la très désagréable surprise de constater qu'elle avait été cambriolée. C'est le média Actu17 qui annoncé la mauvaise nouvelle, laquelle a par la suite bien été confirmée par nos confrères de Closer.

D'après leurs informations, la porte d'entrée de la journaliste de 64 ans a été "fracturée" et son domicile parisien "entièrement fouillé". Avant son retour, les malfaiteurs responsables de ce délit ont vraisemblablement eu le temps de mettre la main sur de précieux biens, à savoir des bijoux de valeurs appartenant à Claire Chazal, mais aussi sur plusieurs centaines d'euros en cash. "800 euros et son coffret à bijoux ont été dérobés. Elle estime son préjudice à 41.000 euros", apprend-t-on. Une enquête a dans la foulée été ouverte pour tenter de retrouver les voleurs. À l'heure où nous écrivons ces lignes, celle qui s'est récemment entretenue avec Gérard Depardieu n'a pas encore réagi.

Décidément, la crise sanitaire actuelle n'empêche pas certains individus de s'introduire chez les stars. En 2020, de nombreux candidats de télé-réalité se sont notamment fait cambrioler, comme Maeva Ghennam, Martika Caringella ou encore Carla Moreau et Kevin Guedj. Les politiques ne sont pas épargnés non plus puisque les appartements parisiens de François Hollande ou de Laurent Fabius ont entre autres été la cible de bandits. Et comment oublier l'effraction au logement du footballeur Paolo Rossi en décembre dernier... lors de ses obsèques. C'est sa veuve qui avait fait la triste découverte alors qu'elle rentrait tout juste des funérailles.