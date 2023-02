Claire Chazal et son ex-compagnon Phillipe Torreton : retrouvailles dans un moment difficile

Le Théâtre de Poche-Montparnasse de Paris a annoncé, le jeudi 2 février 2023, la mort de son directeur, le journaliste Philippe Tesson. Le chroniqueur émérite de la vie politique et culturelle de France est décédé à l'âge de 94 ans. Il a eu droit à un ultime hommage quelques jours après sa disparition, le 10 février, en l'église Saint-Germain-des-Prés, située dans le 6e arrondissement de notre capitale. Les membres de sa famille, son fils l'écrivain Sylvain Tesson, ses fille Stéphanie et Daphné, ont reçu la visite chaleureuse de nombreux invités, venus dire "au revoir" à Philippe Tesson.

Amis, anciennes consoeurs et anciens confrères... ils étaient nombreux à venir apporter leur soutien à la famille du patron de presse et homme de théâtre. Brigitte Macron s'est rendue aux obsèques du grand journaliste et patron de presse, accompagnée par son chef du protocole José Pietroboni mais aussi Frédéric Beigbeder, Macha Méril, Bernard Ménez, François Vincentelli, Judith Waintraub, François-Eric Gendron, Jean-Claude Casadesus, Jean-Marc Dumontet, Jack Lang, Michel Leeb et son épouse Béatrice, Christine Ockrent, Bruno Le Maire et sa femme Pauline, Jean-Pierre Chevènement, Jean-François Balmer, Alain Madelin ou encore Brigitte Boucher.

Vestige intéressant d'un temps où la presse était encore riche de dandys

Les funérailles sont souvent l'occasion, malgré la tristesse, de retrouvailles impromptues. Le duo formé par Eric Zemmour et Eric Naulleau à l'époque de l'émission On n'est pas couché s'est par exemple reformé le temps d'une journée. Claire Chazal a également pu apercevoir Philippe Torreton avec sa femme Elsa Boublil. Elle avait été en couple avec l'acteur de 2003 à 2007. Philippe Tesson est mort à son domicile situé à Chatou, dans les Yvelines, le mercredi 1er février 2023. Né le 1er mars 1928 à Wassigny dans l'Aisne, il était décrit en 2011 par le journal Libération, comme "un Jean d'Ormesson caustique et anticonformiste, vestige intéressant d'un temps où la presse était encore riche de dandys" Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.