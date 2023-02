Diaporama : Claire Chazal et son ex-compagnon Phillipe Torreton : retrouvailles dans un moment difficile

62 / 62

Brigitte Fossey et sa fille Marie Adam - Sorties des obsèques de Philippe Tesson en l'église Saint-Germain des-Prés à Paris le 10 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage The funeral of Philippe Tesson in the church of Saint-Germain des-Prés in Paris on february 10th 2023. © BestImage