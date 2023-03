Claire Keim et Claire Borotra en osmose : ce "lien particulier" que les deux comédiennes partagent

Claire Borotra vient d'accorder une interview à Nice Matin, dans le cadre de la diffusion du téléfilm Maman a disparu, ce soir sur France 3. Un programme dans lequel on retrouve également Claire Keim. Les deux actrices incarnent deux soeurs que tout oppose et dont la mère a soudainement disparu. Entretenant "une réelle amitié depuis plus de vingt ans", elles n'ont ainsi probablement eu aucune difficulté à se donner la réplique.

Mais un lien très particulier les lient, qui n'est ni leur amitié et ni leur prénom. Il s'agit de leur attachement mutuel pour le Pays-Basque, Claire Keim étant pour rappel en couple avec un natif de la région, à savoir l'ex-footballeur Bixente Lizarazu (ils ont ensemble une fille prénommée Uhaina, ndlr). Et cela tombe bien, car c'est là-bas que le téléfilm a été tourné.

Ça changeait tout

"On voulait tourner ensemble depuis un moment, on se connaît très bien et on a un lien en particulier avec le pays-basque, un territoire auquel nous sommes très attachées. Alors quand s'est présentée l'opportunité de jouer ensemble dans le Sud-Ouest, on n'a pas hésité", a déclaré Claire Borotra au quotidien régional. Ce point en commun leur a également permis de surmonter la difficulté majeure de ce téléfilm, à savoir jouer deux personnages qui ne s'aiment pas alors qu'elle s'adorent dans la vraie vie.

"Ce n'est pas facile de détester Claire Keim à l'écran mais on se retrouvait dans l'exigence. Et puis le fait de tourner chez nous, au Pays-Basque, ça changeait tout. On était si heureuse de tourner dans cette région, à laquelle on est très liées, que ça a tout facilité", a-t-elle ainsi expliqué. Plus globalement, tourner hors de la capitale est une chose qu'elle semble beaucoup apprécier : "Cela devient une norme et c'est bien, ça renouvelle ce que l'on voit aussi. Et pour les acteurs c'est très positif, on sort de notre confort on part cinq, six semaines en tournage, on est accueillis avec beaucoup de bonheur. C'est comme une colonie de vacances, on ne dort pas de chez soi, on coupe du quotidien". Une belle aventure !