Clara Morgane en string ficelle : sa pose très suggestive enflamme les internautes

Si certains passent leur confinement parés de vieux pyjamas molletonnés et de grosses chaussettes chaudes, ce n'est certainement pas le cas de la jolie Clara Morgane. Le 12 novembre 2020, l'ancienne candidate de Danse avec les stars 10 a partagé sa tenue fétiche pendant le confinement. Simplement habillée d'un string blanc, la belle blonde s'affiche dans une pose pour le moins suggestive. Lascive et sensuelle, la meneuse de cabaret et mannequin suivie par plus de 769 000 abonnés pose à quatre pattes sur son lit et dévoile une fois de plus sa silhouette de rêve sans aucun complexe. Après tout, pas question de se laisser aller même pendant le confinement pour la belle Clara. En légende, elle annonce encore une fois à ses fans la création de son compte Mym : "Bonjour à vous, découvrez toutes mes séries inédites et exclusives sur Mym"

Sacrée cambrure !

"Tout simplement magnifique", "Trop belle", "La beauté même", "Sacrée cambrure !", "Coucou..attention au tour de reins dans cette position" ont écrit ses fans, conquis par cette nouvelle photographie coquine. Visiblement fan de son nouveau compte Mym, Clara précise sur sa page d'accueil : "J'ai découvert ce réseau social qui complète Instagram où il n'est pas possible d'exprimer toute sa créativité. Ici je peux poster librement des shootings exclusifs. Vous pouvez aussi me demander des messages vidéos personnalisés." Un bon moyen pour faire grimper la température et pour réchauffer le coeur des internautes pendant la pandémie de coronavirus !