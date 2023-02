Clara Morgane : Son mari fier de sa nouvelle vie, il lui adresse des mots très touchants

Je suis partie avec handicap, en quelque sorte

Reconvertie en meneuse de revue, Clara Morgane "vit sa meilleure vie" dans le sud de la France, où elle a déménagé il y a 5 ans avec sa petite famille. Et si l'artiste mène une double vie entre Aix-en-Provence et Paris, elle y trouve son bonheur : "Ça me donne un équilibre absolument incroyable entre travail et vie privée. Je suis très contente de partir pour aller mener ma vie un peu folle partout ailleurs. Et ensuite de rentrer chez moi", a-t-elle expliqué.

Vingt ans après ses débuts sulfureux, l'ancienne candidate de Danse avec les stars a su rebondir et capitaliser sur son image : "J'adore l'image que j'ai créée parce qu'au départ, je suis partie avec handicap, en quelque sorte. J'ai passé toute ma vie à profiter de cette notoriété et de la lumière qu'on m'avait octroyée. Et en même temps, j'ai tout fait pour de pouvoir réaliser mes propres envies".