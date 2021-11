Claudia Schiffer la poitrine compressée dans une robe bustier, le mannequin toujours aussi sublime

Elle a marqué de son empreinte le monde de la mode dans les années 1990, faisant alors partie des supermodels comme Carla Bruni : à 51 ans, Claudia Schiffer continue d'éblouir par son physique de rêve. Le 15 novembre, la belle allemande participait à une avant-première, une sortie très remarquée.

En effet, Claudia Schiffer était invitée à la soirée du film Silent Night, présenté au cinéma Everyman de Finsbury Avenue à Londres. Et elle a fait sensation en prenant la pose dans une robe du soir à motifs fleuris revisitée issue de la collection automne-hiver 2021 de la maison Richard Quinn. Initialement, la tenue se composait d'un tissu recouvrant tout le buste et même la tête dans son intégralité - un style dans lequel on avait pu voir la rappeuse Cardi B - et ainsi que d'un énorme noeud dans le dos.

Claudia Schiffer a aussi laissé voir ses courbes de rêve et ses attributs généreux, sa poitrine se trouvant compressée dans sa robe. Pas de quoi la déranger le moins du monde, puisque la maman de Clémentine affichait un large sourire aux lèvres au moment de se faire mitrailler par les photographes.

L'ex-mannequin devenue notamment actrice - on a pu la voir dans la comédie culte de Noël Love Actually - a donc découvert Silent Night, long-métrage réalisé par Camille Griffin. On y retrouve Matthew Goode et Keira Knightley dans les rôles principaux ainsi que la jeune Lily-Rose Depp. Un film qui se passe aussi à la période des Fêtes et promet un humour noir et absurde très british... Le film doit sortir le 3 décembre au Royaume-Uni mais n'a pas encore de date en France.