Clémentine Sarlat : Séparée de son mari, la journaliste s'éclate aux Baléares et affiche sa forme radieuse en maillot de bain

En l'espace de quelques mois, la vie de Clémentine Sarlat a été chamboulée. Alors qu'elle était en couple et mariée à Clément Marienval, un ancien rugbyman de haut niveau, la journaliste de 35 ans a annoncé sur les réseaux sociaux en novembre dernier qu'elle n'était plus en couple. "J'ai hésité pendant très longtemps à en parler par ici... Mais depuis quelques semaines, je suis mère célibataire de trois enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle 'normalité' et celle de mes enfants", a expliqué la jeune mère de famille.

Une situation forcément compliquée à vivre, surtout avec trois enfants, Ella (5 ans), Jasmine (2 ans) et la petite dernière, June, née en février 2022 au domicile du couple. Une fille cadette qui a d'ailleurs fêté ses 1 an, l'occasion pour Clémentine Sarlat de faire le bilan de cette année si particulière qu'elle a vécu. "Cette petite personne a eu 1 an aujourd'hui. C'est fou comment, en un an, ta vie peut basculer. Comment tout peut s'effondrer ou se reconstruire", a écrit la journaliste spécialisée dans le rugby en février dernier. Depuis sa rupture, il semble que la jolie blonde aille beaucoup mieux et elle s'est d'ailleurs offert un repas d'anniversaire très touchant avec sa fille en mars.

Facile avec des enfants, calanque tranquille et protégée. Super spot

Pour ses vacances de Pâques, Clémentine Sarlat s'est fait plaisir puisqu'elle a décidé de partir sans ses filles vers une destination très prisée des stars, les îles Baléares. Lieu privilégié des footballeurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'archipel espagnol regorge de lieux paradisiaques et visiblement la journaliste n'a pas mis longtemps à les trouver. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 95 000 abonnés, celle qui a longtemps travaillé pour France Télévisions vient de partager plusieurs photos et vidéos (qui sont à retrouver dans le diaporama) de ce séjour. Ce mercredi 12 avril, elle a publié une jolie photo d'elle en maillot de bain devant un décor sublime. "Cala Murta, je recommande, avec une demi-heure de marche pour y accéder. Facile avec des enfants, calanque tranquille et protégée. Super spot", écrit-elle.