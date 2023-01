Clotilde Courau et Kylie Jenner en décolleté plongeant ou corseté, Carla Bruni... Stars en cascade pour Jean Paul Gaultier

La semaine parisienne de la mode Haute-Couture bat son plein dans la capitale. Après avoir admiré les créations Elie Saab, Clotilde Courau s'est rendue, tout de noir vêtue, au show Jean Paul Gaultier dans un ensemble aussi sexy qu'élégant. Divine avec son décolleté plongeant, la maman de Vittoria et Luisa nées de son couple avec le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, a posé non loin d'une star américaine, Kylie Jenner. Elle a troqué sa fausse tête de lion pour un corset made in Gaultier très pulpeux. Les flashes ont également crépité lors de l'arrivée de l'ex-top model Carla Bruni-Sarkozy, avec un look coloré et classique. À ses côtés, sa grande amie et experte des podiums également, Farida Khelfa.

Passionnée par la mode, Catherine Deneuve ne pouvait manquer cet événement, tout comme Lou Doillon. Celle-ci a posé avec un ami, Simon Buret, moitié du groupe AaRON. La maman de Marlowe et Laszlo, récemment vue chez Gucci, était très lookée avec son immense chapeau bleu pétrole et son tailleur blanc. Les créateurs Christian Louboutin et Olivier Rousteing, la mannequin Liya Kebede et le photographe JR étaient de la partie. Le monde du cinéma international était également bien représenté avec des visages aussi différents que ceux de Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Rossy de Palma ou encore Stéphane Bak.

Des tailleurs exquis à la ligne pure

Avec des pièces élégantes parfaitement coupées pour le défilé haute couture Jean Paul Gaultier, le créateur français Haider Ackermann a rappelé que l'"enfant terrible" de la mode est avant tout l'un des meilleurs tailleurs de l'histoire, rapporte l'AFP. Une veste queue-de-pie noire, un pantalon étroit assorti avec des escarpins classiques talon aiguille. C'est le premier look qui résume cette collection faite par Ackermann, quatrième styliste invité depuis que Jean Paul Gaultier a abandonné lui-même le métier en 2020.

"L'aura autour de Gaultier c'est le théâtre et parfois on oublie l'essence de son travail, l'oeuvre qui est si belle. Je voulais retrouver ce qui m'a touché" lors des défilés de Jean Paul Gaultier, a déclaré Haider Ackermann à la presse. L'attente était énorme pour découvrir ce que donnerait la fusion d'univers aussi différents que celui d'un flamboyant Jean Paul Gaultier à l'imagination débordante et le raffinement sensuel de Haider Ackermann, qui a signé la combinaison rouge à dos nu portée à Venise par son ami, l'acteur Timothée Chalamet.

Avant cette collaboration, "je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait mélanger à ce point nos univers. Mais en regardant dans les archives je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses en commun que je ne l'avais pensé", a-t-il confié. Les tailleurs à la ligne pure sont légion, avec des pantalons ou longues jupes fendues. Le bustier à seins coniques immortalisé par Madonna est aplati tout en élégance et porté avec un pantalon kaki. "J'ai abordé l'héritage de Jean Paul Gaultier avec amour et plaisir", a confié Haider Ackermann. "Mon ambition était de rendre monsieur Gaultier heureux. S'il est fier et content ce soir, j'ai réussi mon pari." "J'ai adoré, adoré, adoré", a déclaré Jean Paul Gaultier.