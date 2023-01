Carla Bruni : Chic et sexy en fourrure pour un dîner de luxe, devant Lou Doillon et Lena Situations accordées

Cette Fashion Week, les VIP vont en profiter jusqu'au bout ! Alors que certains couraient les défilés ce mardi 24 janvier, d'autres se sont retrouvés pour un grand dîner organisé par la marque Gucci. Et pour l'occasion, la tenue chic était de mise ! Carla Bruni, ex-mannequin toujours aussi fan de mode, avait par exemple choisi un long manteau blanc au col de fourrure associé à une robe noire. Un look sobre mais élégant !

L'ancienne Première Dame était venue en solo, comme souvent dans ce genre d'événements, mais en a profité pour poser avec tous les invités. Particulièrement complice avec Marco Bizzarri, le PDG de la marque, elle a également retrouvé la sublime Diane Kruger (arrivée avec son chéri Norman Reedus) pour un combat de longueur de jambes... pratiquement sans égal !

Mais celle qui s'est particulièrement fait remarquer à ce dîner, c'est Lou Doillon : la jeune maman de Marlowe (20 ans) et Laszlo (6 mois), qui ne manque que très rarement les différentes Fashion Week, avait choisi un ensemble noir à fleurs plutôt simple... mais un chapeau noir et blanc très imposant de toute beauté, avec lequel elle a posé, radieuse.

Lena Mahfouf en solo, Camélia Jordana bien accompagnée

Un look bicolore également adopté par Lena Situations : la Youtubeuse, venue sans son petit ami Seb la Frite, et dont les tenues sont toujours très soignées et réfléchies, portait un ensemble veste et jupe très décalé noir et blanc et s'est cachée sous son chapeau toute la soirée. Devenant ainsi la personnalité la plus en vue de cette soirée... ou du moins la plus regardée !

Dans le reste des invités, on a pu voir Camélia Jordana, particulièrement sublime avec ses cheveux plaqués, ses yeux sublimement maquillés et sa robe ultra-moulante noire. La jeune femme, dont la carrière cinématographique est désormais particulièrement reconnue, avait choisi d'arriver au bras d'un autre acteur, Pierre Deladonchamps, son partenaire dans l'un de ses derniers films, Vous n'aurez pas ma haine et qui était déjà au défilé Gucci à Milan la semaine dernière.

Particulièrement proches, les deux comédiens se sont amusés à poser ensemble, avant de retrouver d'autres collègues et amis, notamment les sublimes Albane Cléret ou Karidja Touré, radieuse dans sa superbe robe rouge à rayures. Tous devraient se retrouver dans la semaine aux autres défilés de la Fashion Week avant de faire un petit arrêt pour la grande fête du cinéma, la cérémonie des César dans un mois.